Кофе-брейк стал переломным моментом в переговорах по Швеции и Финляндии в НАТО

Официальные переговоры с Турцией по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО зашли в тупик. Переломный момент произошел во время неформального перерыва на кофе-брейк. Об этом в интервью газете El Mundo рассказал глава финляндского МИД Пекка Хаависто, сообщил ТАСС.

«Возможно, переломным моментом стал перерыв на кофе. Стороны сидели два часа, повторяя одни и те же фразы, но во время кофе-брейка мы нашли креативные идеи и смогли изменить текст, чтобы найти общее решение», — сказал он.

Глава МИД Финляндии заявил, что не ожидал от саммита в Мадриде такого успеха. До этого прошли переговоры в Анкаре и Брюсселе, было несколько вариантов текста соглашения. При этом он назвал его скорее политической декларацией, чем юридическим документом, так как Финляндии не придется менять законодательство.

Сейчас, по словам Пекка Хаависто, в стране нет открытых дел по экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана, но когда от Турции поступят соответствующие запросы, их быстро рассмотрят.