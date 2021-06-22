Кочарян решил обжаловать результаты выборов в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил, что его блок обратится в Конституционный суд для обжалования результатов парламентских выборов в стране. Об этом сообщил ТАСС.

Он назвал результаты странными. Бывший президент отметил, что соцопросы показывали другие результаты.

«Были массовые нарушения и использование админресурса, и мы обратимся в КС с жалобой после обработки всех данных», — сообщил Кочарян на пресс-конференции во вторник.

По словам политика, имели место массовые нарушения. Кочарян рассказал, что пока не решил, будет ли его блок брать депутатские мандаты. Он отметил, что себя не видит в парламенте.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня. Партия исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» победила, получив более 50% голосов. Блок Кочаряна поддержали 21,04% избирателей.

Предвыборный блок бывшего президента «Армения» не признал итоги выборов. Сторонники Кочаряна посчитали, что итоги голосования «резко контрастируют с различными проявлениями общественной жизни за последние восемь месяцев, с результатами опросов общественного мнения и, наконец, со здравым смыслом».

В Кремле назвали победу партии Пашиняна убедительной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поздравил армянский народ с выбором.