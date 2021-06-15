Кочарян обвинил «соровцев» в подрыве ценностей Армении

Второй президент Армении Роберт Кочарян считает, что фонд Джорджа Сороса подорвал национальные ценности в стране. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, в первую очередь, это отразилась на армии. Кочарян обвинил «соровцев» в поражении в Нагорном Карабахе.

«Были совершены атаки на армию, на церковь, на наши духовные ценности, на нашу идентичность. У каждого армянина есть какие-то святые вещи, а тут очень серьезной коррозии все это подверглось, буквально с первого дня прихода этой команды к власти», — заявил он.