Западные феминистки использовали смерть Коби Брайанта, чтобы назвать его насильником

Источник фото: flickr.com/Alexandra Walt

Гибель легенды баскетбола вызвала волну скорби в спортивном мире. Память 41-летнего Коби Брайанта почтили такие звезды, как Майкл Джордан и Шакил О’Нил. А Леброна Джеймса — близкого друга Коби — и вовсе засняли плачущим, когда тот покидал самолет команды в Лос-Анджелесе.

«Коби был гораздо больше, чем спортсмен, он был семьянином. Это объединяло нас. Я обнял бы его детей, как будто они мои, и он обнял бы моих детей, как будто они его. Его малышка Джиджи родилась в тот же день, что и моя младшая дочь Меара», — написал в своем аккаунте Twitter Шакил О’Нил.

Слова поддержки семье звезды NBA выразил сам президент США Дональд Трамп: «Мелания и я посылаем наши самые теплые соболезнования Ванессе (жена Коби Брайанта — прим. ред.) и замечательной семье Брайанта. Да пребудет с вами Бог!»

Однако не все пользователи Сети отзывались о баскетболисте восторженно. Были и те, кто вспомнил скандал с участием Коби, разгоревшийся 17 лет назад.

«Пока не начались траурные речи, замечу: Коби Брайант был *** насильником», — заявила писательница Лорен Хоф.

«Я не буду радоваться смерти Коби Брайанта, но раз уж все скорбят, давайте не забывать, что его достоверно обвинили в изнасиловании, а все просто поспешили отмахнуться от этого», — добавил пользователь J.

Некто с ником seluliwe_же отметил, что смерть Брайанта — это смерть насильника, пусть и талантливого, которую не стоит отмечать.

«Потеря жизни, не говоря уже о нескольких жизнях, — это всегда трагедия. Однако давайте прекратим называть Коби Брайанта „легендой“ и „героем“ с момента его смерти. Он изнасиловал 19-летнюю девочку. Насильников нельзя называть легендами. Это не значит, что мы не можем чувствовать себя ужасно из-за гибели людей», — написала Nadia Bokody.

Речь идет о заявлении об изнасиловании, которое подала 19-летняя сотрудница курортного отеля в Колорадо. Там баскетболист отдыхал летом 2003 года, накануне операции на колене. Коби отрицал факт насилия, однако признался, что секс с этой девушкой у него все же был — по обоюдному согласию. На тот момент звезда баскетбола уже был женат и воспитывал дочь.

Через полгода после судебных разбирательств истица отказалась давать показания и решила не продолжать процесс — обвинения со спортсмена сняли. Девушка также подавала гражданский иск, но стороны договорились и решили этот вопрос.

«Хотя я искренне считаю, что этот половой акт был по обоюдному согласию… Я теперь понимаю, почему она верит, что не давала согласия», — отметил тогда Брайант.

Теперь же в Тwittеr одни говорят о доказательствах изнасилования, другие пишут, что баскетболиста обвинили незаслуженно. Есть и те, кто отметил, что вспоминать эту историю в непростой для семьи спортсмена период не стоит.

«Есть время и место для таких разговоров. И это не сейчас и не здесь», — отметил good asteroid. Другой фанат Брайанта добавил, что люди говорят об «изнасиловании» и «измене жене», в то время как дочери потеряли отца, а супруга — мужа: «Надо проявить уважение».

За годы своей карьеры Коби установил множество рекордов, прославился своими бросками и навсегда вошел в число главных звезд в истории NBA. Он прославился своей невероятной результативностью. Казалось, на площадке нет такой точки, откуда Коби не мог бы забросить мяч в корзину. Долго он оставался самым молодым игроком, который набрал 20 тысяч очков в своей карьере. Позже этот рекорд побил Леброн Джеймс.