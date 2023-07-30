Мир 30 июля 2023, 00:15 Коалицию США обвинили в провокациях в небе над Сирией Замглавы ЦПВС Гуринов: опасные ситуации в сирийском небе провоцирует авиация коалиции США Freepik

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За прошедшие сутки самолеты проамериканской антитеррористической коалиции восемь раз нарушили воздушное пространство Сирии в пределах Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы. Об этом рассказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Его процитировал ТАСС.

По слова Гуринова, сирийское воздушное пространство нарушили тремя парами истребителей F-16, одной парой самолетов «Рафаль» и парой истребителей «Тайфун». При этом беспилотники американской коалиции нарушили протоколы деконфликтации 15 раз за прошедшие сутки.

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Замглавы ЦПВС отметил, что американская сторона дезинформирует мир по поводу недеконфликтованных и незаконных полетов своих БПЛА в сирийском воздушном пространстве, обвиняя Россию в «опасных сближениях». Замглавы ЦПВС объяснил, что за опасными ситуациями стоит авиация коалиции, которая нарушает воздушное пространство Сирии и протоколы деконфликтации.

Ранее беспилотный летательный аппарат MQ-9 возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетами ВС РФ в Сирии. По словам Гуринова, российские пилоты зафиксировали сближения посредством систем наведения, что привело к срабатыванию бортовых комплексов обороны.