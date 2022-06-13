Коалиция Макрона в первом туре выборов обошла левый союз Меланшона

Коалиция французского лидера Эммануэля Макрона «Вместе!» в первом туре парламентских выборов получила 25,71%, ее конкуренты — левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — набрали 25,61% голосов. Такие данные привело МВД Франции после обработки 100% голосов избирателей.

Второй тур пройдет в воскресенье, 19 июня. Для того, чтобы одержать в нем победу, нужно набрать простое большинство голосов, пояснило РИА «Новости». По итогам голосования на пять лет будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента).

В финальном противостоянии примет участие коалиция «Вместе!». В нее входит основанная Макроном партия «Возрождение», которая раньше называлась «Вперед, Республика!», центристская партия «Демократическое движение», а также правоцентристские партии «Действовать» и «Горизонты».

Конкурентом этой коалиции станет «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes). Туда входят «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, «Коммунистическая партия», «Социалистическая партия» и партия «Европа — Экология — Зеленые».