Коалиция Макрона не получила абсолютное большинство в парламенте Франции

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не получила абсолютное большинство мест в национальном собрании Франции. Второй тур парламентских выборов в стране прошел в воскресенье, 19 июня. О его итогах сообщил телеканал BFMTV.

По данным МВД Франции, явка по состоянию на 17:00 составила 38,11% Согласно предварительным подсчетам, коалиция Макрона получает в Нацсобрании простое большинство. На втором месте идет левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes): Жан-Люка Меланшона, третье место занимает партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

Первый тур выборов состоялся неделю назад. Тогда коалиция французского лидера Эммануэля Макрона «Вместе!» получила 25,71%, ее конкуренты — «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона — набрали 25,61% голосов.

По итогам сегодняшнего голосования на пять лет будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента).

Парламентские выборы прошли в стране спустя полтора месяца после президентских. По итогам голосования граждане Франции переизбрали на второй срок Эммануэля Макрона. Президент получил 58,55% голосов избирателей, что позволило ему обойти конкурентку — Марин Ле Пен.