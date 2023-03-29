29 марта 2023, 12:45
Коалиция из 50 стран вступила в конфликт с Россией на стороне Украины
Секретарь Совбеза Патрушев: около 50 стран участвуют в украинском конфликте на стороне ВСУ
Полсотни стран объединила так называемая коалиция «Рамштайн». Эти государства участвуют в вооруженном конфликте на стороне Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели. Его процитировало РИА «Новости».
«Около 50 стран, входящих в так называемую коалицию „Рамштайн“, участвуют в вооруженном конфликте на стороне киевского режима», — сказал он.
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Патрушев подчеркнул, что на территории государств НАТО активно ведется подготовка боевиков ВСУ.
Контактная группа обороны Украины (формат «Рамштайн») объединила более 50 участников. Среди них: страны НАТО и Евросоюза, государства — союзники западных стран в Африке и Азии.
Ранее Патрушев пообещал представителям ШОС достичь целей специальной военной операции, несмотря на вмешательство со стороны Запада.
ВСУ
Украина
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