02 марта 2023, 07:14
Коалиции по поддержке Украины предрекли распад
TNYT: коалиции США по поддержке Украины грозит распад из-за усталости американцев
Сторонники увеличения финансовой и военной поддержки Украины выразили обеспокоенность вероятным распадом двухпартийной коалиции США из-за усталости жителей страны от агрессивной внешней политики президента Джо Байдена. Об этом сообщила газета The New York Times.
Бывший советник президента США и член Республиканской партии Энди Сурабян отметил, что такое происходит в ходе почти каждой иностранной интервенции. По его словам, в первые месяцы конфликта население не воспринимало действий России.
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«Усталость от войны со временем становится реальной историей. К США это относится в первую очередь, потому что американцы не связывают понятие личной безопасности с положением дел на Украине», — сказал Сурабян.
Ранее сообщалось, что представители Белого дома дали ясно понять Украине, что полномасштабная военная и финансовая поддержка не может продолжаться вечно, так как ресурсы страны не являются бесконечными.
США
Россия
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