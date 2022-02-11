Коал в Австралии внесли в список находящихся под угрозой исчезновения

В трех регионах Австралии коал внесли в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщила министр охраны окружающей среды страны Сьюзан Лей, передал ТАСС.

Коалы в Австралии за последнюю четверть века столкнулись с негативными последствиями длительных засух, лесных пожаров, распространения болезней и других явлений. Кроме того, из-за урбанизации и увеличения числа сельхозугодий значительно сократилась площадь эвкалиптовых лесов, которые являются единственной средой обитания этих животных.

Коал включили в список находящихся под угрозой исчезновения в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, где популяция животных за последние 20 лет сократилась на 60 и 50% соответственно, а также на Австралийской столичной территории. Это гарантирует, что в дальнейшем коалы подпадут под защиту и на уровне федерального законодательства, отметила министр окружающей среды.

Австралийский фонд охраны природы осенью 2021 года сообщал, что в дикой природе сохранилось не более 80 тысяч коал. Власти Австралии в 2020 году провели расследование, согласно которому коалы вымрут до 2050 года, если не примут срочных мер для восстановления их численности.

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