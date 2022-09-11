Попытки Украины вернуть контроль над ЗАЭС связали с возможностью создания грязной атомной бомбы | 360°

Мир 11 сентября 2022, 18:42 Поделиться Telegram

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Viber Попытки Украины вернуть контроль над ЗАЭС связали с возможностью создания грязной атомной бомбы Военный эксперт Кнутов: на ЗАЭС есть материалы для создания грязной атомной бомбы РИА «Новости»

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Украина изо всех сил старается вернуть контроль над Запорожской АЭС, потому что там есть материалы для создания грязной атомной бомбы. Таким мнением поделился с «Известиями» военный эксперт Юрий Кнутов.

Систематические обстрелы ЗАЭС со стороны ВСУ создают угрозу работе систем безопасности, систем охлаждения, повреждаются линии электропередачи.

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В ночь на 11 сентября на АЭС в Энергодаре пришлось остановить последний работавший энергоблок. По словам Кнутова, Украина «делает это преднамеренно, чтобы ЗАЭС перестала работать и стала демилитаризованной».

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«Что такое „демилитаризованной“ — мы прекрасно понимаем: практически ежедневно диверсионно-разведывательные группы Украины пытаются проникнуть на этот объект, который охраняет Росгвардия, и захватить. Стоит только покинуть ее нашим войскам, как там появятся войска киевского режима», — пояснил военный эксперт.

Он назвал угрозу серьезной, пояснив, что на территории Запорожской АЭС много технических материалов, пригодных для изготовления грязной атомной бомбы.

«Именно поэтому киевский режим так бьется, чтобы установить контроль за этим объектом. Это опасно. Мы не должны поддаваться тут ни на какие провокации», — отметил Юрий Кнутов.

Он подчеркнул, что после визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС никто не решился назвать Украину виновником обстрелов. По мнению эксперта, это говорит о том, что США давят на международные структуры и не дают им быть объективными.

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