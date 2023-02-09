Мир 09 февраля 2023, 10:41 Кнутов заявил о возможной эскалации на Украине после визита Зеленского в Великобританию Полковник в запасе Кнутов: визит Зеленского в Лондон спровоцирует эскалацию на Украине

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Полковник в запасе Юрий Кнутов высказал мнение, что на Украине может произойти эскалация конфликта после визита в Великобританию украинского президента Владимира Зеленского. Об этом написала газета «Московский комсомолец».

Кнутов отметил, что пока премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак не сообщил, какие именно дальнобойные средства страна поставит киевскому режиму. Если Великобритания отправит ракеты ATACMS, запускающиеся при помощи пусковых установок HIMARS, то это будет крайне опасно для России.

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В таком случае российская сторона должна будет подготовить серьезный ответ. Военный эксперт предположил, что речь может зайти даже о вакуумных боеприпасах большой мощности и бомбах большого калибра. По его мнению, надо подготовить плотную группировку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) и увеличить количество системы противовоздушной обороны (ПВО).

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«С точки зрения Великобритании, это шаг на серьезнейшую эскалацию боевых действий, в первую очередь между Россией и Великобританией», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский посетил Соединенное Королевство 8 февраля. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III. Глава британского кабмина не исключил, что его страна поставит Украине истребители.