Директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов обсудил с «Политикой Сегодня» сообщение о том, что американским военнослужащим могут разрешить употреблять спиртные напитки прямо в казармах.

Кнутов заметил, что подобные попытки — это пример разложения дисциплины в войсках США. Он подчеркнул, что человек, будучи в стрессовой ситуации и под влиянием алкоголя, способен совершить непродуманные поступки, которые могут завершиться летальным исходом.

«Мы знаем, что сейчас украинские военные употребляют наркотики и алкоголь. Заканчивается это спонтанными обстрелами территории ЛДНР, где живут простые люди. Обстреливают школы, детские сады. Есть случаи столкновения между своими подразделениями», — обратил внимание собеседник издания.