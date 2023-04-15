Мир 15 апреля 2023, 12:27 КНР выступила против санкций в отношении китайских компаний из-за связей с Россией Минкоммерции Китая выразило протест США из-за санкций против компаний за связи с Россией РИА «Новости»

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Китайские власти выразили протест против американских санкций в отношении китайских компаний из-за связей с Россией. Об этом заявила пресс-служба Министерства коммерции КНР.

«США недавно ввели санкции против некоторых китайских компаний на основании так называемых связей с Россией», — отметили в ведомстве.

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Минкомерции призвало США исправить ошибки и прекратить необоснованное давление на бизнес.

В ведомстве подчеркнули, что действия американских властей нарушают международное право. По мнению китайской стороны, своими поступками США могут разрушить глобальные цепочки поставок.

Ограничения в китайском министерстве сравнили с практикой юрисдикции «длинной руки».

Ранее китайские СМИ потребовали преподать США и странам Евросоюза урок взаимного уважения из-за Украины. По мнению политологов, Запад вновь вспомнил о своей привычке делать все так, будто его мнение единственно верное.