Мир 14 января 2024, 10:12 КНР выразила протест Японии после поздравлений с победой на Тайване Лай Циндэ Johannes Neudecker/dpa/globallookpress

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Китай выразил решительный протест Японии после того, как японский министр иностранных дел Еко Камикава поздравила с победой на выборах в Тайване Лая Циндэ, сообщило издание News.ru. В посольстве КНР в Японии заявили, что подобные действия стали нарушением принципа «одного Китая».

«Мы со всей серьезностью призываем Японию глубоко переосмыслить историю своего вторжения на Тайвань, соблюдать обязательства, данные по тайваньскому вопросу», — отметили в дипмиссии.

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Китай выразил сильное недовольство и решительный протест. Японию призвали не создавать помех для мира и стабильности как в Тайваньском проливе, так и в отношениях между странами.

Представитель Управления по делам Тайваня отмечал, что Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Как бы ни менялась ситуация на острове, Тайвань останется частью Китая.

«Китайское правительство придерживается принципа „одного Китая“ и выступает против „независимости Тайваня“», — говорил он.

Позиция КНР по этому вопросу не изменится. Принцип «одного Китая» является якорем мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США тоже не поддерживают независимость Тайваня. Штаты переживают, что выборы на острове приведут к эскалации конфликта с Китаем. При этом США остаются важнейшим спонсором и поставщиком оружия для Тайваня, хотя официальных отношений у страны с островом нет.