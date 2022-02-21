КНР введет антиамериканские санкции из-за продажи вооружений Тайваню

Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбинь объявил о решение китайского правительства ввести санкции против американских предприятий Lockheed Martin и Raytheon Technologies из-за продажи вооружений Тайваню. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В целях защиты суверенитета и интересов безопасности КНР и в соответствии с положениями Закона о противодействии иностранным санкциям правительство Китая приняло решение ввести контрмеры в ответ на действия американских военно-промышленных компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies, которые на протяжении длительного периода времени участвовали в поставках американских вооружений на Тайвань», — цитирует дипломата RT.

Американская администрация одобрила сделку с Тайванем на сумму 100 миллионов долларов по обслуживанию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Министерство иностранных дел Китая призвало Штаты аннулировать сделку, а оборонное ведомство КНР сочло продажу оружия Тайваню грубым вмешательством во внутренние дела государства.