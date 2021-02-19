КНР впервые сообщила о гибели солдат на китайско-индийской границе

В Центральном комитете Компартии Китая впервые рассказали о гибели четверых военнослужащих НОАК (Народно-освободительная армии Китая) во время столкновений на китайско-индийской границе в горной области Ладакх. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

Отмечается, что в июне прошлого года индийские военные предприняли попытку пересечь линию фактического контроля. Однако китайские военные попытались противника остановить несмотря на то, что те превосходили их численностью.

Требование командующего НОАК вернуться за линию фактического контроля не остановило индусов и они начали атаку. В результате у китайцев погибли три солдата и комбат. Их посмертно удостоили медалей «За охрану государственной границы».