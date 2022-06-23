Китаевед высказался о вхождении военных самолетов КНР в зону ПВО Тайваня

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что около 30 военных самолетов Китая вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня.

Котков допустил, что рано или поздно маневры, предпринимаемые Китаем, могут вылиться в вооруженный конфликт. По его мнению, китайским властям нужно так подгадать, чтобы американские союзники Тайваня не смогли быстро прийти им на помощь.

«Задача Китая — успеть парализовать систему обороны Тайваня до того, как придет флот США», — объяснил специалист.

По его словам, это будет крупнейшая со времен высадки в Нормандии в 1944 году десантная операция. Котков заметил, что у Китая не получится скрыть ее масштабы, поскольку для этого потребуется задействовать очень большое количество сил.

«Так что мы увидим эту подготовку. Но когда именно случится этот День „Д“ в отношении Тайваня — я пока не берусь сказать», — признался собеседник издания.