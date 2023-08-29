Мир 29 августа 2023, 18:06 КНР утвердила новые карты страны, добавив в них территории России и Индии Китай утвердил официальные карты страны и присоединил в них территории России Unsplash

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Китай официально утвердил комплект географических карт страны за 2023 год. Некоторые территории России и Индии также оказались «присоединены» к КНР. Информация об этом и само изображение появились на государственном сайте республики.

На картах часть российской территории, а именно разделенный между двумя государствами Большой Уссурийский остров, присоединен к Китайской Народной Республике.

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Кроме того, в состав китайской территории на изданной географической карте также включили индийский северный штат Аруначал-Прадеш и приграничный район Аксайчин.

Агентство Press Trust of India уточнило, что карту выпустили после того, как Индия в апреле выступила против намерения Китая сменить индийские названия на китайские 11 топонимов в Аруначал-Прадеше.

«Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотъемлемой частью индийской территории», — заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.

Несмотря на это, китайские специалисты прикрепили к выпущенным картам пояснительную записку, в которой указали, что изображение составлено «​​в соответствии с национальными стандартами оформления границ Китая и других стран мира».

Китайские картографы отметили, что новый комплект карт согласовали для использования в новостях, книжных иллюстрациях и рекламе. Изображение территорий могут также добавить в качестве справочной базовой карты.