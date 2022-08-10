КНР предостерегла Тайвань от стремления к независимости

Дальнейшие отношения Китая и Тайваня могут развиваться как по мирному сценарию, так и по варианту с применением силы. Свою позицию власти КНР зафиксировали в «Белой книге». Об этом сообщило РИА «Новости».

Сам документ назвали «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху». Над ним совместно работали сотрудники канцелярии Госсовета по делам Тайваня и пресс-канцелярия Госсовета КНР. Подобные меморандумы создаются регулярно. Их цель — публично донести позицию Китая по тому или иному вопросу.

«[Китай] готов создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для различных форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня», — написали авторы документа.

По их словам, подобные устремления самопровозглашенного островного государства будут пресекаться. Они отметили, что подобные шаги обусловлены защитой общих интересов китайской нации. Также авторы документа написали, что КНР постарается создать условия для мирного воссоединения.

По их словам, стремление к независимости может обернуться катастрофой. Авторы документа подчеркнули, что подобные заявления «нанесут серьезный вред тайваньским соотечественникам».