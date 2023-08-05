Мир 05 августа 2023, 08:54 КНР потребовала от России расследовать жестокое отношении с гражданами Китая на границе КНР попросила Россию расследовать нарушение прав граждан Китая на границе РИА «Новости»

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Посольство Китая в России заявило о чрезмерно жестких действиях российских правоохранителей в отношении граждан КНР на российско-казахстанской границе. Об этом говорится в заявлении дипмиссии на странице в социальной сети WeChat.

По данным источника, ЧП произошло еще 29 июля на одном из контрольно-пропускных пунктов на границе России и Казахстана. Тогда пять граждан КНР допрашивали в течение нескольких часов, после чего аннулировали им туристические визы и отказали во въезде в страну.

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Посольство КНР изучило инцидент и направило материалы в ФСБ, Управление пограничной службы и МИД России. По мнению представителей дипмиссии, подобные ситуации противоречат картине дружбы и растущих гуманитарных отношений обеих стран.

Кроме того, в посольстве призвали российскую сторону провести тщательное расследование по инциденту, чтобы пресечь его повторение в будущем.

Ранее Минобороны КНР заявило о растущей дружбе между Россией и Китаем.