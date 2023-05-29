Мир 29 мая 2023, 10:58 КНР после поездки Ли Хуэя в Россию и Европу заявила о планах укреплять сотрудничество по конфликту Украине МИД КНР: Китай будет укреплять взаимодействие со сторонами по украинскому кризису Пресс-служба Кремля

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Китайские власти по итогам международной поездки своего спецпредставителя по делам Евразии Ли Хуэя в Россию, на Украину и Евросоюз собираются укреплять диалог по украинскому кризису со всеми заинтересованными сторонами. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщил ТАСС.

«На последующем этапе Китай <…> усилит диалог и взаимодействие со всеми сторонами, будет постоянно укреплять консенсус и взаимное доверие, — сказала Мао Нин.

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Она добавила, что китайская сторона внесет собственный вклад в политическое урегулирование кризиса на Украине.

Ли Хуэй посетил 26 мая МИД России. Там прошли переговоры с российской стороной по разрешению украинского кризиса. Его встреча с главой ведомства Сергеем Лавровым продлилась полтора часа.

Россия была последней точкой в европейском турне спецпредставителя Китая. Он также посетил Украину, Бельгию, Францию, Польшу, Германию. Дипломат в каждой стране представил разработанные в КНР положения мирного урегулирования конфликта на Украине.