Мир 10 декабря 2023, 11:15 КНР обвинила Филиппины в очередной провокации в Южно-Китайском море Полиция КНР: филиппинское судно намеренно столкнулось с китайским катером Keystone Press Agency / Global Look Press

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Управление морской полиции Китая обвинило экипаж филиппинского судна Unaizah Mae 1 в том, что он намеренно столкнулся с катером китайской береговой охраны в Южно-Китайском море. Известно, что это произошло в районе спорных островов Спратли, сообщило РИА «Новости».

По данным китайской стороны, группа из четырех филиппинских судов, совершая опасные маневры, незаконно вошла в воды недалеко от рифа Жэньай. Береговая охрана КНР применили меры контроля по отношению к нарушителям.

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Утверждается, что экипаж Unaizah Mae 1 проигнорировал предупреждения береговой охраны. После этого филиппинское судно совершило резкий поворот и намеренно столкнулось с катером морской полиции. В ведомстве рассматривают этот случай как очередную провокацию.

Власти Филиппин обвинили береговую охрану Китая в использовании водометов против трех правительственных судов, которые доставляли продукты и топливо филиппинским рыбакам. Кроме того, китайская сторона применила акустическое устройство, что негативным образом отразилось на самочувствии некоторых членов экипажа.

КНР и Филиппины оспаривают принадлежность островов вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море. В 2016 году суд Гааги вынес решение по иску Филиппин, указав, что у Китая нет оснований для притязаний на этот регион. В ответ китайские власти заявили, что не признают решение суда. В этом споре США встали на сторону Филиппин, заявляя, что именно китайские суда устраивают провокации в Южно-Китайском море.