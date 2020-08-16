Knorr переименует «Цыганский соус» из-за расизма

В Knorr считают, что название «Цыганский соус» может восприниматься в негативном ключе. Именно поэтому ему дадут новое название.

Переименованный соус появится на полках магазинов в ближайшее время.

Инициативу Knorr одобрили в Центральном совете синти и рома Германии. Однако там напомнили, что усиление антицыганских настроений в Европе сейчас представляет гораздо более серьезную проблему, чем переименование соуса.

«Цыганский соус» выпускался с 1903 года. В последние десятилетия в немецком языке слово Zigauner («цыган») стало считаться грубым, поэтому его перестали употреблять по отношению к представителям цыганских общин.

Knorr — не первая компания, решившая бороться с расизмом с помощью переименований.

Транспортная компания BVG в Берлине планирует переименовать станцию метро «Моренштрассе» (Mohrenstraße) в «Улицу Глинки» («Глинкаштрассе»). Слово Mohren в Средневековье употреблялось применительно к людям с темным оттенком кожи. Команда «Вашингтон Редскинз» теперь называется «Футбольная команда Вашингтон».

Компания Unilever решила отказаться от слов «светлый», «белый» и «осветляющий» на некоторых упаковках товаров, чтобы избавиться от расовых стереотипов. Компания Nestle прекратит выпуск конфеты Beso de Negra («Поцелуй темнокожей женщины»). Национальный музей Дании уберет слово «эскимос» из названия выставки о Гренландии, которая открылась еще в 1992 году.