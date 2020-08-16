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    16 августа 2020, 15:13

    Knorr переименует «Цыганский соус» из-за расизма

    Алена Макаренко

    Немецкая торговая марка Knorr испугалась возможных обвинений в расизме в свой адрес. С этих пор «Цыганский соус» будет выпускаться как «Соус с паприкой по-венгерски». Об этом сообщило Bild am Sonntag со ссылкой на пресс-службу компании.

    В Knorr считают, что название «Цыганский соус» может восприниматься в негативном ключе. Именно поэтому ему дадут новое название.

    Переименованный соус появится на полках магазинов в ближайшее время.

    Инициативу Knorr одобрили в Центральном совете синти и рома Германии. Однако там напомнили, что усиление антицыганских настроений в Европе сейчас представляет гораздо более серьезную проблему, чем переименование соуса.

    «Цыганский соус» выпускался с 1903 года. В последние десятилетия в немецком языке слово Zigauner («цыган») стало считаться грубым, поэтому его перестали употреблять по отношению к представителям цыганских общин.

    Knorr — не первая компания, решившая бороться с расизмом с помощью переименований.

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