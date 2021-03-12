Княгиню Ольгу убрали из списка женщин, изменивших историю, из-за «противоречивых» данных

Всемирный экономический форум (ВЭФ) убрал со своего сайта имя княгини Ольги «из-за противоречивых исторических данных». Ранее ее включили в список выдающихся женщин, изменивших историю, который опубликовали к 8 Марта.

На публикацию ВЭФ отреагировал экс-президент Украины Петр Порошенко. Он заявил, что форум якобы назвал Ольгу «основательницей современной России», и призвал немедленно исправить ошибки. Однако из информации, опубликованной на сайте, было ясно, что в качестве «прародительницы современной России» указывалась Киевская Русь.

При этом саму княгиню не называли «основательницей». Единственная ошибка, которая совпала с претензиями Порошенко, — в имени князя Игоря: мужа Ольги назвали Иваном.

Однако форум решил удалить имя Ольги из списка женщин, изменивших историю.

«Правка: в предыдущей версии этой статьи упоминалась святая Ольга. Мы удалили это упоминание ввиду противоречивых исторических данных», — сказано в сообщении ВЭФ.

Историк рассказал «360», что княгиня не имеет отношения ни к России, ни к Украине. Он добавил, что ее визит в Константинополь до сих пор является предметом споров в кругу историков.