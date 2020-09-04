Княгиня Монако пришла на открытие «Тур де Франс» в желтой косухе

В качестве аксессуара 42-летняя Шарлен выбрала разноцветную маску для лица с известной фразой Джокера: «Why so serious?» («Почему так серьезно?»).

А ее супруг, переболевший COVID-19 в марте, пришел на праздник в белой маске с хештегом #StrongTogether.

Официальное мероприятие по случаю начала гонки состоялось в Ницце. В 2020 году этот французский город принимает начало «Тур де Франс» во второй раз. Это 107-е велосоревнования «Тур де Франс». Изначально планировалось дать старт 27 июня, но дату соревнований перенесли из-за пандемии.

Через неделю княгиня Шарлен поучаствует в заплыве через Средиземное море. Сейчас супруга князя Монако, которая является профессиональной пловчихой, готовится к соревнованиям.