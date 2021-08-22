Княгиня Лихтеншейна Мария умерла после инсульта

Княгиня Мария супруга и кузина правящего князя Лихтенштейна Ханса-Адама II Мария скончалась на 82-м году жизни. Сообщение об этом появилось на сайте княжеского дома.

По данным канцелярии, княгиня умерла накануне в госпитале в Грабсе. Ее состояние сильно ухудшилось после инсульта, который она перенесла 18 августа.

Мария фон унд цу Лихтенштейн родилась в 1940 году в Праге. Ее муж, князь Ханс-Адам II приходился ей троюродным братом.

Княгиня была председателем лихтенштейнского Красного креста, а в период с 1983 по 2005 год занимала пост почетного президента общества ортопедов, а с 1985 по 2015 год была президентом Красного Креста Лихтенштейна. Также княгиня занималась решением социальных вопросов в Лихтенштейне.

Повседневным управлением страной с 2004 года занимается старший сын Ханса-Адама и Марии — наследный принц Алоиз, являясь принцем-регентом отца.