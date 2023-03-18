Мир 18 марта 2023, 20:27 Книгу с порнокартинками на тему ЛГБТ нашли в британской школе Daily Mail: книгу Gender Queer с порнокартинками хранили в элитной лондонской школе Публичное достояние

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В одной из элитных школ Лондона обнаружили книгу-комикс Gender Queer, которая состояла из порнографических рисунков на тему нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Автор статьи написал, что книга является мемуарами писательницы Майи Кобабе из Калифорнии. В онлайн-магазинах ее продают с пометкой 18+.

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В школе, где стоимость обучения составляет 38 тысяч евро, начался скандал. Помимо «творчества» Кобабе, в библиотеке хранилось еще восемь книг, в которых детально описывалось насилие над несовершеннолетними, а также были нарисованы сцены группового секса и увечья.

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Все девять книг были доступны для детей до 10 лет. Причем изначально школьный совет пытался защитить эти книги, но после того, как скандал растиражировали практически все СМИ страны, пересмотрел свое мнение.

Ранее представители движения «Зов народа» захотели убрать пропаганду ЛГБТ из фильма «Фантастические твари: тайны Дамблдора». С таким требованием они обратились к Минкультуры и Роскомнадзору.