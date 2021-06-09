Книгу Гитлера нашли у сообщника мужчины, давшего пощечину Макрону

При обысках в доме сообщника мужчины, который дал пощечину президенту Франции, обнаружили экземпляр книги Адольфа Гитлера. Нападение на Эммануэля Макрона произошло в департаменте Дром.

По словам источника местного телеканала BFM, в жилище человека, который снимал на видео атаку на Макрона, были найдены книга Mein Kampf* (запрещена в России) и оружие.

Инцидент произошел накануне во время поездки Макрона в департамент Дром на юго-востоке Франции. Президент подошел к группе местных жителей, которые стояли за ограждением. Внезапно один из них что-то выкрикнул и ударил политика по лицу.

Злоумышленника быстро оттеснила служба безопасности. Вместе с ним был сообщник, который снимал происходящее на видео. Оба были задержаны и заключены под стражу. Им грозит лишение свободы сроком до трех лет и штраф в размере 45 тысяч евро.

Макрон заявил, что не перестанет встречаться с французами после этой пощечины в Дроме. Он попросил не придавать серьезного значения случившемуся.

*книга запрещена в России.