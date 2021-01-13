Книгу Адольфа Гитлера издадут в Польше

Автором перевода станет Евгениуш Круль. Ранее он уже выпускал подборку журналов Йозефа Геббельса. Круль уточнил, что книга будет иметь научную ценность, чтобы прояснить причины краха нацистской Германии.

Перевод книги Гитлера опубликует польское издательство Bellona, которое специализируется на военной литературе. Представители издательства рассказали, что Mein Kampf не будет рекламироваться. Также они добавили, что книга будет очень дорого стоить.

*Mein Kampf в 2010 году внесена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена в России.