КНДР запустила восемь ракет малой дальности в сторону Японского моря

КНДР совершила запуск восьми баллистических ракет малой дальности не менее чем из двух мечт в сторону Японского моря. Об этом сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, передало РИА «Новости».

Ранее стало известно о том, что утром 5 июня Северная Корея запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря.

«Южнокорейская армия сегодня, 5 июня, с 9.08 по 9.43 (с 03.08 по 03.43 по Москве) зафиксировала восемь пусков Северной Кореей баллистических ракет малой дальности из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест», — говорится в сообщении военных.

Где находятся другие локации запусков, помимо аэропорта, и сколько их, в сообщении военных не уточняется. При этом отмечается, что южнокорейские военные совместно с США сохраняют оборонную готовность и усиленно наблюдают за КНДР на случай дополнительных запусков.

Новый запуск является восемнадцатым по счету с начала 2022 года. За это время Северная Корея совершала пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

В предыдущий раз три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря прошли 25 мая. Первая из этих ракет предположительно являлась баллистическй.