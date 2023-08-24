Мир 24 августа 2023, 00:08 КНДР запустила ракету со своим первым спутником-шпионом — СМИ NHK: Северная Корея запустила ракету со своим первым спутником-разведчиком unsplash.com

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Северная Корея запустила баллистическую ракету со своим первым разведывательным спутником. Об этом сообщило NHK со ссылкой на правительство Японии.

Аппарат КНДР перелетел Японию в сторону Тихого океана в 04:00 (22:00 по московскому времени). Попыток сбить ракету не предпринималось. Информации об ущербе в результате пуска ракеты не поступало.

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«Объявленный ранее призыв к эвакуации снимается», — сказано в сообщении.

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея заявили о создании рабочей группы по борьбе с киберугрозами со стороны КНДР. Соответствующий документ опубликовали на сайте Белого дома. Государства также выразили приверженность полной денуклеаризации Северной Кореи.