КНДР запустила «неопознанные снаряды» у границ Приморья

Северная Корея впервые в 2020 году запустила две ракеты в сторону Японского моря. В Сеуле заявили про некие «неопознанные снаряды».

Как сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, это первые испытания, которые Пхеньян провел в этом году. До этого КНДР запускала ракеты 28 ноября 2019 года. «Неопознанные снаряды» вылетели в сторону Японского моря из окрестностей города Вонсан. Точных характеристик ракет пока нет.

«Наши военные отслеживают ситуацию в случае дополнительных пусков (со стороны КНДР — прим. ред) и поддерживают боевую готовность», — приводит агентство текст сообщения комитета начальников южнокорейских штабов.

В 2019 Северная Корея испытала 13 ракет и снарядов. В ООН эти запуски назвали нарушением резолюции Совета безопасности. В начале 2020 года Пхеньян сообщил о ядерных испытаниях и новом стратегическом оружии. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын тогда отметил необходимость «активных политико-дипломатических и военных мер для обеспечения суверенитета и безопасности страны».