КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

«Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил (о пуске. — прим. Ред.)», — привело РИА «Новости» сообщение агентства.

В нем также указано, что никаких подробностей о пуске Объединенный комитет не предоставил.

Информацию о том, что снаряд упал в указанной акватории, подтвердила берегова охрана Японии. При канцелярии премьер-министра созвали кризисный штаб.

Это первое испытание вооружений Северной Кореи в 2022 году. Предыдущее прошло 19 октября, тогда КНДР проводила тест новой баллистической ракеты подводных лодок.

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пленуме партии с речью по итогам ушедшего года, заявил, что северокорейцам в 2022 году предстоит победить в «великой смертельной схватке». В своей речи северокорейский лидер не стал вдаваться в детали взаимоотношений КНДР с США и Южной Кореей. Генсек на этот раз акцентировал внимание на внутренних проблемах. При этом Ким Чен Ын назвал 2021 год годом «великой победы».