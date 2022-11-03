КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря — СМИ | 360°

03 ноября 2022, 02:54
КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря — СМИ
«Ренхап»: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Северокорейские власти запустили неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на военных Южной Кореи.
Накануне СМИ передавали, что КНДР произвела пуски 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и порядка сотни артиллерийских выстрелов. В связи с этим премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о созыве экстренного совещания Совбеза.
Реклама
На ракетные испытания Северной Кореи отреагировали в США. Вашингтон полагает, что это событие не угрожает американским военным, находящимся в регионе, а также государствам-союзникам. Однако США отмечают дестабилизирующий эффект ядерных программ КНДР для безопасности всего региона.
Реклама
В российском экспертном сообществе полагают, что угрозы прямого столкновения двух Корей нет. По мнению руководителя Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилла Коткова, Пхеньян и Сеул не хотят такого развития событий.
КНДР
Реклама
Реклама