КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря — СМИ | 360°

Мир 03 ноября 2022, 02:54 КНДР запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря — СМИ «Ренхап»: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря YouTube

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Северокорейские власти запустили неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщило агентство «Ренхап», ссылаясь на военных Южной Кореи.

Накануне СМИ передавали, что КНДР произвела пуски 17 ракет в сторону Японского и Желтого морей и порядка сотни артиллерийских выстрелов. В связи с этим премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о созыве экстренного совещания Совбеза.

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На ракетные испытания Северной Кореи отреагировали в США. Вашингтон полагает, что это событие не угрожает американским военным, находящимся в регионе, а также государствам-союзникам. Однако США отмечают дестабилизирующий эффект ядерных программ КНДР для безопасности всего региона.

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В российском экспертном сообществе полагают, что угрозы прямого столкновения двух Корей нет. По мнению руководителя Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилла Коткова, Пхеньян и Сеул не хотят такого развития событий.