Мир 22 июля 2023, 01:18 КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря — СМИ «Ренхап»: КНДР запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря Pxhere

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КНДР в субботу, 22 июля, запустила крылатые ракеты в сторону Желтого моря. об этом сообщило агентство «Ренхап».

В своем материале журналисты сослались на данные южнокорейских военных.

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«Северная Корея запускает крылатые ракеты в сторону Желтого моря», — указали в сообщении.

Никаких подробностей в заметке не указано.

Несколькими днями ранее, 19 мюля, телеканал NHK со ссылкой на источники в японском правительстве заявил о запуске двух баллистических ракет со стороны КНДР. Как тогда указывалось, ракеты упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны страны.

Как сообщало тогда «Ренхап», баллистические ракеты Северной Корее малой дальности приземлились в Восточном море. По информации объединенного комитета начальников штабов, на который ссылались авторы материала, ракеты пролетели 550 километров.