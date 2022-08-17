КНДР запустила две крылатые ракеты в сторону Желтого моря

Военные КНДР в рамках испытаний запустили две крылатые ракеты в сторону Желтого моря. О пусках сообщило агентство Yonhap.

Представитель вооруженных сил Южной Кореи заявил, что запуск зафиксировали на рассвете. Он уточнил, что ракеты запустили в сторону Желтого моря из провинции Пхенан-Намдо, написал ТАСС.

В июне КНДР совершила запуск восьми баллистических ракет малой дальности не менее чем из двух мест в сторону Японского моря. Новый запуск является 18-м по счету с начала 2022 года.

В том же месяце США обвинили Северную Корею в подготовке к ядерным испытаниям. Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что Штаты согласовывают с союзниками меры реагирования, в том числе корректировку военного присутствия в регионе. При этом он заверил, что у США нет враждебных намерений в отношении КНДР.

В августе Штаты снова заявили, что располагают данными о том, что Северная Корея готовится провести новые ядерные испытания. Об этом сообщил замглавы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.