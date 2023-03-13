Мир 13 марта 2023, 02:11 КНДР запустила две крылатые ракеты с подводной лодки — СМИ Yonhap: КНДР совершила пуск двух крылатых ракет с подводной лодки РИА «Новости»

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Северная Корея запустила две крылатые ракеты, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местные СМИ. Пуск стратегических ракет осуществили с подводной лодки.

Ракеты запускали в районе Синпхо, об этом уведомил Комитет начальников штабов Южной Кореи. Южнокорейские военные не уточнили точного времени запуска ракет, они указали, что пуск произошел в выходные дни.

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Агентство предположило, что пуск ракет со стороны КНДР устроили в качестве протеста протия совместных военных учений США и Южной Кореи, которые начнутся 13 марта.

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КНДР произвела запуск баллистической ракеты малой дальности в сторону Желтого моря 9 марта. Ранее власти КНДР призвали ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, так как это усиливает напряженность на полуострове.