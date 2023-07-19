Мир 19 июля 2023, 00:24 КНДР запустила две баллистические ракеты NHK: КНДР произвела пуск двух баллистических ракет Pxhere

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КНДР, предположительно, запустила две баллистические ракеты. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в японском правительстве.

Обе ракеты, скорее всего, уже упали, добавил RT.

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«Снаряды, похоже, упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны страны», — сообщили журналисты.

По данным южнокорейского агентства Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов, две баллистические ракеты КНДР малой дальности приземлились в Восточном море. Они пролетели 550 километров.

Изначально агентство Kyodo, ссылаясь на информацию береговой охраны Японии, сообщило о возможном пуске одной баллистической ракеты со стороны Северной Кореи.

Ранее помощник генсекретаря ООН Халед Хиари заявил, что запущенная 12 июля ракета КНДР, якобы упала в море в исключительной экономической зоне России. Это, по его словам, произошло после 74 минут полета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эту информацию.