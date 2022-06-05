КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР совершила запуск неопознанной баллистической ракеты в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

В настоящее время военные анализируют дальность полета снаряда, его наибольшую высоту и другие детали.

В свою очередь, японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда в случае обнаружения обломков ракеты не приближаться к ним и сразу связываться с властями.

Новый запуск является восемнадцатым по счету с начала 2022 года. За это время Северная Корея совершала пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок, систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

В предыдущий раз три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря прошли 25 мая. Первая из этих ракет предположительно являлась баллистическй.