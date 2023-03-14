Мир 14 марта 2023, 02:23 КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря «Ренхап»: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря YouTube

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КНДР произвела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запустила баллистическую ракету», — говорится в сообщении агентства.

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Несколько дней назад КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. Также на прошлой неделе страны Четырехстороннего диалога по безопасности (США, Австралия, Япония, Индия) вынесли на обсуждение запуски баллистических ракет северокорейскими военными. Они надеются на то, что Северная Корея будет выполнять резолюции Совета Безопасности ООН.

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В феврале власти Северной Кореи организовали учения по пуску «стратегических крылатых ракет». Согласно данным государственных СМИ КНДР, власти республики «четко продемонстрировали военную позицию» ядерных боевых сил страны в ответ на совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые состоялись ранее.