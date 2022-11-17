Мир 17 ноября 2022, 05:45 КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Yonhap: Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря YouTube

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Власти Северной Кореи в очередной раз осуществили пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

По данным СМИ, Пхеньян запустил ракету после того, как пообещал жесткий ответ на военную активность США в регионе. Руководство КНДР неоднократно критиковало Южную Корею, допустившую присутствие американских военнослужащих на Корейском полуострове. Северокорейские власти считают это угрозой для безопасности страны.

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Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева высказалась о ситуации вокруг КНДР. По ее словам, США снова вмешиваются, пытаясь разделить страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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Фактически, они навязывают Южной Корее собственную доктрину безопасности, ограждая ее от контактов с соседними государствами.