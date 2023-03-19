Мир 19 марта 2023, 06:08 КНДР запустила баллистическую ракету — СМИ «Ренхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Pxhere

Читать 360tv в

КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных, уточнило РИА «Новости».

В сообщении не приводятся ни дальность, ни высота, ни скорость полета ракеты.

Реклама

Служба безопасности на море Японии сообщила, что выпущенная, предположительно, Северной Кореей баллистическая ракета уже упала. В случае обнаружения объектов суда просят не приближаться и сообщить в ответственные ведомства, отметило агентство.

Реклама

В кризисном центре при канцелярии японского премьера создан штаб по сбору и анализу информации в связи с предполагаемым ракетным испытанием КНДР.

По данным телеканала NHK, выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии. В сообщении телеканал ссылается на информацию от источников в правительственных кругах

Ранее Северная Корея подтвердила испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Как указало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), испытания проводились как ответ на военные учения США и Южной Кореи. Ими руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.