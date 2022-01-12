КНДР заявила о втором за месяц успешном пуске гиперзвуковой ракеты
КНДР заявила об успешном пуске гиперзвуковой ракеты 11 января
Северная Корея во второй раз за текущий месяц заявила, что провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты. Такое сообщение распространило агентство из Южной Кореи «Ренхап». По его данным, ракета пролетела тысячу километров и попала точно в заданную цель.
«КНДР заявляет, что провела во вторник успешное испытание гиперзвуковой ракеты под руководством лидера Ким Чен Ына», — сообщило южнокорейское агентство.
Ранее Евросоюз заявил, что выступает с осуждением пусков ракет со стороны КНДР, которые были произведены 11 и 5 января. В ЕС призвали страну соблюдать обязательства в рамках резолюций Совета безопасности ООН.
Ранее в Японии заявили, что с территории КНДР была запущена ракета, которая упала за пределами страны в акватории Японского моря. При этом никаких сообщений о том, что японской территории мог быть причинен какой-то ущерб, не поступало. На текущий момент Токио выясняет тип ракеты — предположительно, она была баллистической.