Мир 17 марта 2023, 02:18 КНДР заявила о проведенном испытании баллистической ракеты «Хвасон-17» ЦТАК: КНДР испытала ракету «Хвасон-17» как ответ на военные учения США и Южной Кореи Pxhere

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КНДР 16 марта испытала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-17» как ответ на военные учения США и Южной Кореи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«В тяжелой ситуации, когда на Корейском полуострове создается нестабильная обстановка в области безопасности из-за провокационных военных учений, проводимых США и южнокорейскими марионетками, Центральная военная комиссия Трудовой партии Кореи позаботилась о том, чтобы 16 марта были проведены учения по запуску МБР „Хвасон-17“», — указало агентство.

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Испытаниями ракеты на месте запуска руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Как уточняется, запуск межконтинентальной баллистической ракеты служит поводом более четко показать практическую волю партии и правительства КНДР контратаковать в любое время с помощью подавляющих наступательных мер.

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В начале марта КНДР призвала ООН потребовать немедленного прекращения совместных военных учений США и Южной Кореи, поскольку они усиливают напряженность на полуострове. После этого последовали сообщения о ряде испытаний со стороны КНДР. Последнее такое сообщение было о северокорейском запуске баллистической ракеты в сторону Японского моря.