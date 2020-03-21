КНДР выпустила «неопознанные» снаряды в сторону Японского моря

Отмечается, что две баллистические ракеты малой дальности были запущены из провинции Пханган.

Это уже третье испытание с начала года, которое проводит Северная Корея. 9 марта она запустила три неопознанных снарядов в сторону Японского моря. 2 марта провела пуск двух ракет в том же направлении. Пуски снарядов назвали продолжающимися учениями. При этом Южная Корея и США расследуют обстоятельства запусков.

В прошлом году Северная Корея испытала 13 ракет и снарядов. ООН назвал эти запуски нарушением резолюции Совета безопасности. В начале 2020 года Пхеньян сообщил о ядерных испытаниях и новом стратегическом оружии.