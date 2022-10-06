КНДР в четверг запустила в Японское море две баллистические ракеты | 360°

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КНДР в четверг запустила в Японское море две баллистические ракеты

Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря

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КНДР в четверг снова запустила в сторону Японского моря баллистические ракеты. Береговая охрана Японии сообщила о пуске двух снарядов, передал ТАСС.

Из сообщения известно, что ракеты были запущены с 15-минутным интервалом. Береговая охрана доложила, что оба снаряда упали в Тихий океан. Рыболовецкие суда в зоне падения ракет предупредили, чтобы в случае обнаружения обломков они не приближались ним.

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Телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники в правительстве сообщил, что обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Предыдущие испытания межконтинентальных ракет Северная Корея провела 4 октября. Выпущенная ракета пролетела рекордные4,6 тысячи километров и пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори.

После этого США и Южная Корея провели испытания ракет класса «земля — земля». В сторону Японского моря военные двух стран выпустили четыре ракеты.

КНДР

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