КНДР в четверг запустила в Японское море две баллистические ракеты | 360°

Мир 06 октября 2022, 02:54 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber КНДР в четверг запустила в Японское море две баллистические ракеты Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря РИА «Новости»

Читать 360tv в

КНДР в четверг снова запустила в сторону Японского моря баллистические ракеты. Береговая охрана Японии сообщила о пуске двух снарядов, передал ТАСС.

Из сообщения известно, что ракеты были запущены с 15-минутным интервалом. Береговая охрана доложила, что оба снаряда упали в Тихий океан. Рыболовецкие суда в зоне падения ракет предупредили, чтобы в случае обнаружения обломков они не приближались ним.

Реклама

Телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники в правительстве сообщил, что обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Реклама

Предыдущие испытания межконтинентальных ракет Северная Корея провела 4 октября. Выпущенная ракета пролетела рекордные4,6 тысячи километров и пересекла воздушное пространство Японии в районе префектуры Аомори.

После этого США и Южная Корея провели испытания ракет класса «земля — земля». В сторону Японского моря военные двух стран выпустили четыре ракеты.

0 0 0 0 0 0