Мир 09 декабря 2023, 07:34 КНДР уличила Южную Корею в обмане из-за поставок боеприпасов Украине ЦТАК указало Южной Корее на обман из-за поставок боеприпасов Украине Военные музыканты Северной Кореи / РИА «Новости»

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Южная Корея проявила «бессовестное мошенничество», уверяя, что ни разу не поставляла Украине летальное оружие, однако Сеул передает Киеву артиллерийские боеприпасы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материал Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), в котором южнокорейских властей уличили во лжи.

Газета Washington Post ранее написала, что Южная Корея в 2023 году стала крупным поставщиком артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины. Объем поставок Сеула превзошел поставки всех стран Европы вместе взятых.

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«Еще раз проявилась сущность бессовестного мошенничества Республики Корея», — говорится в публикации ЦТАК.

Отмечается, что «раболепие» Южной Кореи перед США поражает даже западные страны. При этом в Минобороны Южной Кореи утверждают, что страна оказывает Киеву гуманитарную помощь и передает некоторые товары военного назначения, но они не относятся к вооружению.

В ЦТАК считают, что помощь Владимиру Зеленскому, «марионеточной клике», является проявлением враждебности по отношению к России. Эта поддержка только затягивает украинский конфликт, резюмировало агентство.

Южная Корея продолжает укреплять сотрудничество с США по военной линии. Страны регулярно проводят маневры в регионе с участием кораблей американского флота.