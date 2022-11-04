КНДР заявила о заинтересованности России в импорте одежды и обуви | 360°

Мир 04 ноября 2022, 09:12 КНДР заявила о заинтересованности России в импорте одежды и обуви Посольство в КНДР: Россия хочет восстановить торговые отношения с республикой Unsplash

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Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из Северной Кореи. Об этом сообщило РИА «Новости» в российском посольстве в Пхеньяне.

«Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в том числе швейных изделий, обуви и так далее. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности», — рассказали в дипломатическом ведомстве.

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При этом посольство отметило, что все это должно соответствовать резолюциям Совбеза ООН по запрету импорта некоторых товаров из КНДР. Также там напомнили, что речь идет не о начале сотрудничества, а о его восстановлении. Страны активно взаимодействовали в области импорта одежды в 1980-90-х годах. Десятки предприятий Северной Кореи поставляли изделия легкой промышленности из переданного Россией сырья более чем на 300 миллионов рублей в год.

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Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты хотят отыскать «дополнительные инструменты» против КНДР. Причина в том, что Северная Корея якобы поставляет России оружие.