Мир 27 ноября 2023, 17:05 КНДР решила восстановить сторожевые посты на границе с Южной Кореей Yonhap: КНДР отправила военных на восстановление постов у границы с Южной Кореей Soeren Stache/dpa

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Северная Корея направила тяжелое вооружение и военных в демилитаризованную зону — вероятно, для восстановления сторожевых постов на границе с Южной Кореей. Мера может быть связана с отказом от соблюдения межкорейского соглашения в военной сфере. Об этом сообщило издание Yonhap, сославшись на южнокорейских военных.

Пока работы проходят только на нескольких постах.

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«Северная Корея, как ожидается, восстановит все посты, поскольку они имеют важное значение для наблюдения», — процитировало агентство представителя Вооруженных сил Республики Корея.

Издание напомнило, что пять лет назад стороны взорвали по 10 из 11 сторожевых постов в демилитаризованной зоне в соответствии с соглашением о снижении напряженности в военной сфере. Однако 21 ноября КНДР запустила разведывательный спутник. В ответ Южная Корея заявила о частичном приостановлении действия соглашения, а КНДР, в свою очередь, — о том, что больше не связана этим документом.

«Тяжеловооруженных солдат» КНДР начали замечать за восстановлением постов еще на прошлой неделе.